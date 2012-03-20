Богословська: кримінальну справу за крадіжку каструль вигадав БЮТ

Народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА (фракція Партії регіонів) назвала «технологією БЮТ» чутки про порушення проти неї кримінальної справи за крадіжку каструль.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на засіданні парламенту, відповідаючи на запитання народного депутата з фракції «БЮТ-Батьківщина» Володимира БОНДАРЕНКА, коли «закінчиться судовий процес з громадянином РОМАЗАНОМ, який звинувачує вас у крадіжці 4 каструль».

І.БОГОСЛОВСЬКА підкреслила, що жодної кримінальної справи проти неї не порушено. При тому вона додала, що чутки про порушення справи - «це технологія БЮТ». «Ви її вже використовуєте два роки, у вас нічого не виходить. Тому, будь-ласка, звертайтеся самі до суду, якщо хочете», - наголосила депутат.

І.БОГОСЛОВСЬКА підкреслила, що «зрозуміла практика БЮТу, яка використовується вже десятки років в Україні, – цькувати будь-яку особу, яка намагається суспільству довести крадіжки, хабарництво та державні злочини вашого лідера».

«Ви можете вірити чи не вірити І.БОГОСЛОВСЬКІЙ, але ви не можете не вірити тим документам, які здобула ТСК (сьогодні І.БОГОСЛОВСЬКА оприлюднила із звіт Тимчасової слідчої комісії парламенту з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» щодо наявності ознак державної зради в сфері економічної безпеки України – УНІАН). Ці документи всі в оригіналах, ці документи, як надгробний напис – їх не можна вже опротестувати, їх не можна піддати сумніву», - наголосила І.БОГОСЛОВСЬКА.

Вона підкреслила, що «ТИМОШЕНКО брехала власному народу, суспільству, ТИМОШЕНКО приховала обставини власної залежності від Росії, ТИМОШЕНКО змусила посадових осіб з використанням примусу незаконно підписати дискримінаційні для України контракти - і це ознаки державної зради».

За словами І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, вона може написати мемуари про те, «які знущання використовує БЮТ проти тих людей, які намагаються діяти проти їх лідера». «Це погрози смерті, це хамство відверте, це цькування в інтернеті, це поливання водою. Така поведінка є дикунством. Це сором», - наголосила депутат.

Вона зазначила, що члени партії «Батьківщина» поводяться як «необільшовики».