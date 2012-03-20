У Києві 280 співробітників СБУ отримали ордери на нові квартири

У Києві 280 співробітників та ветеранів СБУ отримали ордери на квартири у першому з будинків житлового комплексу, який будує для своїх працівників Служба безпеки України у Голосіївському районі столиці.

Як йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-центру СБУ, у перспективі комплекс об’єднає 16 новозведених будинків на 1 тис. 352 квартири з відповідною інфраструктурою. Введення їх в експлуатацію дозволить скоротити квартирну чергу в Центральному управлінні СБУ вдвічі.

Ордери урочисто вручив голова СБУ Ігор КАЛІНІН.

Він подякував керівництву держави за підтримку і зазначив, що за останні два роки співробітники СБУ отримали 558 квартир. У рамках Програми забезпечення житлом військовослужбовців та їх сімей лише в минулому році з державного бюджету виділено на будівництво 110 млн. грн.

У повідомленні також зазначається, що будівництво комплексу 14-поверхових будинків, розпочате у червні минулого року, здійснюватиметься поетапно, об’єкти будуть вводитися в експлуатацію поступово. Запроектовано також будівництво дитячого садка, дитячих та спортивних майданчиків.