Регіонали збирають «рекордну кількість голосів» за свого Омбудсмана

Парламентська більшість хоче зібрати «рекордну кількість підписів» за кандидатуру урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Валерії ЛУТКОВСЬКОЇ на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

За його словами, «парламентською більшістю після провалу голосування за Валерію ЛУТКОВСЬКУ була проведена просвітницько-виховна робота, і наскільки я поінформований, Президентом чи командою Президента поставлено завдання не просто провести В.ЛУТКОВСЬКУ будь-якою ціною, а зібрати рекордну кількість підписів за неї».

За словами віце-спікера, багато депутатів з більшості «займаються активним збором підписів», на сьогодні вже зібрано більше як 226 підписів.

М.ТОМЕНКО вважає, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ «вимагатиме повторно розглянути кандидатуру В.ЛУТКОВСКОЇ на посаду Омбудсмана.

«Ми створюємо прецедент, що поки не добито всіх, кандидатуру В.ЛУТКОВСЬКОЇ будуть вносити хоч і сто разів. Це абсолютно неправильно з точки зору і політичної, і парламентської етики», - підкреслив М.ТОМЕНКО.

Він зазначив, що на сьогодні фракції меншості ще остаточно не визначились зі своєю кандидатурою на посаду Омбудсмана.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня у ВР відбулось голосування з обрання нового Уповноваженого з прав людини.

На посаду Омбусдмена було висунуто дві кандидатури – Євгенія ЗАХАРОВА, який набрав 134 голоси, та В.ЛУТКОВСЬКУ, яку підтримали 212 депутатів.

За словами голови Лічильної комісії ВР Миколи ШЕРШУНА, 392 народних депутати одержали бюлетені для голосування, а проголосував 391 депутат. При цьому недійсними визнано 27 бюлетенів, а 18 народних депутатів не підтримали жодну із кандидатур.

Лічильна комісія оголосила, що на посаду Омбудсмана нікого не обрано.