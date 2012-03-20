Янукович у Москві обідає в колі друзів
13:48, 20 березня 2012Політика
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У рамках Міждержавної Ради Євразійського економічного співтовариства
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Москві бере участь у дружньому обіді, що відбувається у рамках Міждержавної Ради Євразійського економічного співтовариства.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, на заході присутні глави держав-учасниць засідання.
З травня 2002 року Україна має статус спостерігача в ЄврАзЕС. Такий статус мають також Молдова та Вірменія.
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