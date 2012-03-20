БЮТ заблокував трибуну ВР
14:12, 20 березня 2012Політика
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Литвин запросив лідерів фракцій до нього в кабінет для проведення консультацій
Фракція "БЮТ-Батьківщина" заблокувала трибуну Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, фракція виступає проти розгляду законопроектів про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою забезпечення реформування нафтогазового комплексу.
Фракції "БЮТ-Батьківщина" та НУ-НС запропонували оголосити перерву в роботу ВР, але голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН відмовився.
Він зазначив, що його перший заступник Адам МАРТИНЮК проведе засідання ВР. А в цей час В.ЛИТВИН запросив лідерів фракцій до нього в кабінет для проведення консультацій.
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