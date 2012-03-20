Тимошенко роздала на горіхи опозиції

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО закликає опозицію до об’єднання, щоб не повторити на парламентських виборах помилки дострокових виборів мера в Обухові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Ю.ТИМОШЕНКО висловлює жаль, що демократична опозиція програла вибори в Обухові. «Що ж, нехай навіть так. Партія влади продавила, протягла, протовкла свого кандидата в престижному райцентрі Київської області шляхом маніпуляцій, фальсифікацій та шахрайства», - наголошує вона.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО впевнена, що основою причиною програшу є роз’єднаність демократичних сил: «не в них, справа в нас - в демократичних силах».

«Бо так само наполегливо вони будуть тягти, товкти та давити і на парламентських виборах. Вони почули кров, вони побачили, що нас можна бити і не очікувати здачі. Вони плювати хотіли на всіх спостерігачів та міжнародну громадськість. Вони захопили країну, як загарбники, і поводяться з нею, як окупанти», - наголошує вона.

Ю.ТИМОШЕНКО дивується, чому демократичні сили не роблять висновків із своїх попередніх помилок: «знову від нас два кандидати і знову поразка. То невже час нічому не вчить?».

Вона не розуміє, чому не можна було відмовитися від амбіцій якоїсь однієї людини та виграти ці вибори, тим більше в Київській області - в області, де опозиція завжди мала підтримку. «Це – ганебно і прикро», - зауважила лідер Батьківщини.

За її словами, час зрозуміти, що програли не “Батьківщина” і не “УДАР”. Вона впевнена, що програла демократія, програла вся країна, бо люди дивляться на ці вибори, вони чудово бачать всі фальсифікації, але бачать і те, що «ми нічого не спроможні зробити». «І тому така наша безпорадність здатна викликати епідемію байдужості у людей. Бо кожна людина, яка сьогодні спостерігає за політичним процесом, має повне право сказати: «Якщо вже в них, у лідерів, нічого не виходить, то куди нам впливати на ту політику?»...

«І куди ми зайдемо з такими суспільними настроями?», - підкреслює Ю.ТИМОШЕНКО.

«Шановні колеги, соратники і побратими! Я дуже хочу, щоб обухівський “інцидент” став останнім в історії української демократії. Я ще і ще раз закликаю і благаю вас об’єднатися. На всіх рівнях, на всіх округах, на всіх виборах. Тільки так ми зможемо перемогти, тільки так ми зможемо зупинити цю бандитську навалу в країні», - закликала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, вона не хоче нікого повчати та зайвий раз моралізувати про втрачене.

«Давайте будемо думати про майбутнє. Об’єднуйтесь. Об’єднуйтесь негайно, вже сьогодні, бо якщо зараз цього не зробимо, то завтра будемо не переписуватися, а перестукуватися...», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, яка утримується у Качанівській колонії.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня відбулись позачергові вибори Обухівського міського голови (Київська область). Постановою Обухівської міської виборчої комісії переможцем позачергових виборів мера міста визнано висуванця Партії регіонів Олександра ЛЕВЧЕНКА.