Мартинюк: Ті, що блокували трибуну, хотіли приватизації ГТС

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК вважає, що опозиційні фракції сьогодні докладали зусиль, щоб був ухвалений законопроект, яким дозволялося приватизація газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту, коментуючи ухвалення у першому читанні законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» (щодо реформування нафтогазового комплексу).

«Створюється таке враження, що ті, хто сьогодні блокував трибуну, дуже хотіли, щоб дозволили приватизувати ГТС. Бо вони всі провокації вчинювали саме з такою метою, щоб пройшов законопроект (мабуть йдеться про урядовий законопроект – УНІАН), де була ця провокація», - наголосив А.МАРТИНЮК.

Він нагадав, що комуністи не голосували за законопроект щодо реформування нафтогазового комплексу.

У свою чергу, народний депутат України Олександр ГУДИМА (фракція "БЮТ-Батьківщина") зазначив, що справді фракція КПУ не голосувала за законопроект, але комуніст А.МАРТИНЮК доклав всіх зусиль, щоб даний законопроект був ухвалений у першому читанні.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підкреслив, що законопроект депутата від НУ-НС Юрія КАРМАЗІНА щодо реформування нафтогазового комплексу, ухвалений сьогодні в першому читанні, як стверджують спеціалісти і профільний комітет, відповідає національним інтересам.

«Якщо мова йде про здачу ГТС, то можна тоді звинуватити, що здача йде в ЄС, оскільки це на вимогу Європейської хартії прийнято, бо мова йде про розмежування і подолання монополізму «Нафтогазу України»», - сказав В.ЛИТВИН.

За словами спікера, в ухваленні даного законопроекту «зацікавлені всі». Він закликав народних депутатів «не шукати проблем там, де їх абсолютно не існує, бо у нас ще буде багато підстав для політичних зіткнень». «Головне, щоб ми вирішували все нормально, цивілізовано, в сесійній залі», - підкреслив голова ВР.

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ подякував представникам опозиції «за допомогу в ухваленні законопроекту по ГТС». «Без вашої допомоги ми заледве би чи так чітко сконсолідувались і в такі терміни проголосували за даний законопроект», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, фракція "БЮТ-Батьківщина" блокувала трибуну парламенту, виступаючи проти ухвалення як урядового законопроекту, так і законопроекту Ю.КАРМАЗІНА про реформування нафтогазового комплексу.

Незважаючи на це, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» (щодо реформування нафтогазового комплексу).

За ухвалення відповідного законопроекту, внесеного Ю.КАРМАЗІНИМ, проголосували 237 народних депутатів з 404, зареєстрованих в сесійній залі. Документ підтримали 188 депутатів від Партії регіонів, 2 - від НУ-НС, 10 позафракційних, 18 – від Народної партії, 10 – з групи «Реформи заради майбутнього». Водночас жоден депутат з фракцій «БЮТ-Батьківщина» та КПУ не голосував за цей законопроект.

Законопроектом передбачено, що реорганізація держпідприємств, дочірніх підприємств НАК “Нафтогаз України”, що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, та НАК “Нафтогаз України” здійснюється за рішенням Кабінету міністрів України.

Приватизація вищевказаних підприємств, а також підприємств, установ, організацій, які були утворені внаслідок їхньої реорганізації, забороняється.

Уряд зняв з розгляду свій законопроект з цього питання.