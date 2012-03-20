Екс-спікеру Криму дали 2 роки умовно

Сьогодні суд Комунарського району м. Запоріжжя оголосив вирок екс-спікеру Верховної Ради Криму Анатолію ГРИЦЕНКУ, засудивши його до позбавлення волі строком на два роки з випробувальним строком на 2 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, А.ГРИЦЕНКА було звільнено з-під варти в залі суду.

Відповідне рішення було ухвалене судом з урахуванням пом`якшувальних обставин: наявність на утриманні А.ГРИЦЕНКА неповнолітньої дитини, а також дружини і матері, які потребують лікування.

Крім того, суд під час судового засідання перекваліфіковував один із епізодів, за якими А.ГРИЦЕНКУ висувалося обвинувачення (незаконне припинення права власності військовим радгоспом на землі на території АРК Крим зі ст. 365 на більш легку ст. 367 – халатність).

Представники прокуратури, які підтримують звинувачення стосовно А.ГРИЦЕНКА, офіційної інформації про те, чи мають вони намір оскаржити це рішення, поки що не надають.

Як повідомляв УНІАН, А.ГРИЦЕНКО обвинувачувався у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків), і ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.

Депутат кримського парламенту А.ГРИЦЕНКО (фракція Партії регіонів), який обіймав посаду спікера Верховної Ради Криму двічі, в 1996-1998 і 2006-2010 роках, був затриманий 24 січня 2010 року. Центральний райсуд Сімферополя обрав екс-спікеру запобіжний захід у вигляді арешту.

Прокуратура 18 липня 2011 року направила справу А.ГРИЦЕНКА для визначення підсудності до Апеляційного суду Криму, який передав його до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який, у свою чергу, передав справу до Апеляційного суду Запорізької області, що визначив підсудність Комунарському районному суду Запоріжжя.

А.ГРИЦЕНКО обвинувачувався у протиправному припиненні військовому радгоспу «Азовський» права користування ділянкою площею 4,8 тис. га, в перевищенні влади при виділенні земель комерційному підприємству і в порушенні порядку виплати матеріальної допомоги.