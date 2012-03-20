Рахунки українського екс-високопосадовця заарештували в Монако

Генеральна прокуратура України отримала від представників правоохоронних органів королівства Монако відповідь з приводу арешту рахунку екс-директора Державної служби зайнятості Володимира ГАЛИЦЬКОГО, який розмістив кошти в одному із банків цієї країн.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар генпрокурора України Маргарита ВЕЛЬКОВА.

Зокрема, вона зауважила, що українська сторона вже отримала відповідь від колег з Монако, і зараз ця відповідь перекладається для оприлюднення. "Про яку саме суму йде мова, до завершення перекладу документа, який викладений французькою мовою, наразі невідомо", - сказала М.ВЕЛЬКОВА.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, співробітники СБУ 26 листопада заарештували директора Державної служби зайнятості Володимира ГАЛИЦЬКОГО і чотирьох чиновників відомства.

Вони підозрюються в хабарництві й зловживаннях із бюджетними коштами.

Під час обшуків у декількох банківських скриньках, які належали затриманим, були знайдені валютні цінності на загальну суму 7,5 млн. дол., велика кількість золотих годинників і коштовного каміння.

28 листопада Печерський районний суд Києва виніс рішення про взяття під варту В.ГАЛИЦЬКОГО терміном на два місяці.