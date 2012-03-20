Голова Тернопільської облради в пух і прах розніс ініціативи Януковича

Голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА заявляє, що ношу фінансування соціальних ініціатив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА перекладено на місцеві бюджети.

Про це він поскаржився під час чату, який організувало місцеве видання «20 хвилин».

«На розширеному засідання Кабміну нам роздали аркуші паперу, на яких, якщо прикрити «шапку», один за одним йдуть передвиборчі гасла. З іншого боку того аркуша із соціальними ініціативами є розпорядження Президента із вказівкою обласним адміністраціям всі кошти, які вони отримають при перевиконанні місцевих бюджетів, спрямувати на забезпечення всіх отих пунктів соціальної програми. Адже держава цього не здатна забезпечити. Отже, тими грошима, які ми мали б спрямувати на власні соціальні проекти – ті ж доплати до пенсій ветеранам ОУН-УПА та воякам-афганцям, ми будемо змушені «латати» дірки, які є в державній казні», – констатував О.КАЙДА.

Принагідно він піддав критиці окремі соціальні ініціативи Президента.

«Спробую процитувати дещо з того аркуша, наприклад: «Кожному психічно хворому – сімейні умови!». Можна і по-іншому це перефразувати: «У кожну сім’ю – по психічно хворому!». Пригадую інше гасло: «Кожному інваліду – по протезу і візочку!». Скажіть, для чого інвалідові, який не має нирки, – протез? Словом, там такі абсурдні речі, що просто жах!», – сказав голова облради.

При цьому він зауважив, що у бюджеті бракує грошей на зарплати вчителям, лікарям і працівникам культури області.

«Кошти є лише до жовтня! Чому? Бо вибори! Дуже класно виглядає така соціальна ініціатива. Адже перекладають відповідальність за все на місцеву владу. А потім буде, як завжди: «Царь хороший, а на местах перегибы!». Зараз їм зручно розповідати про соціальні ініціативи, але що буде після виборів? Інфляція, дефолт. Словом, докеруються вони скоро. Я нікого не лякаю, але якщо казати правду, то казати. І говорю я це з посмішкою, бо оптиміст. Якщо станеться те, що я передбачаю, – швидше настане кінець цій владі», – підсумував О.КАЙДА.