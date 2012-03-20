Яцуба викрутився: Ціни у Севастополі ростуть, бо на ЧФ зависока платня

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА пояснює зростання цін у місті присутністю російських військовослужбовців з окладами, які у кілька разів перевищують середню зарплату севастопольців, а також припливом відпочивальників у літній період.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у сьогоднішньому повідомленні прес-служби Севастопольської МДА.

Зокрема, вчора на брифінгу для журналістів голова СМДА В.ЯЦУБА, коментуючи наведені журналом «Коментарі:» підсумки роботи губернаторів України за 2011 рік (згідно з підсумками, голова Севастопольської МДА Володимир ЯЦУБА у рейтингу посів 11-е місце) у частині, яка стосується інфляційних процесів, відзначив: «В одному з центральних журналів підбили підсумки щодо рейтингу губернаторів. Пишуть, у місті у ЯЦУБИ зарплати не встигають за цінами. Оцінки однакові, що в Кабінеті міністрів, що у журналістів. Єдине, забувають, що значна частина жителів Севастополя – російські військовослужбовці, які останнім часом одержали серйозну надбавку у вигляді платні…».

Він додав, що це дуже позначається на купівельній спроможності жителів міста, проте ніде при підрахунках даний факт не враховується.

Вихід з ситуації, що склалася, у Севастопольській МДА бачать в подальшому нарощуванні «виробництва своїх товарів і послуг», а також послідовному підвищенні доходів місцевих жителів.

Також кілька тижнів тому начальник управління промисловості, агропромислового комплексу та інфраструктури Севастопольської МДА Олег КУЖМАН в ефірі одного з місцевих телеканалів відзначав, що «гіперзавищені ціни на центральному ринку Севастополя розраховані на людей з підвищеним рівнем зарплати, включаючи дружин високооплачуваних моряків російського Чорноморського флоту».

Як повідомлялося, тижневик «Коментарі:» підбив підсумки роботи губернаторів України за 2011 рік. Оцінка виконувалася шляхом інтеграції 21-го показника. Серед них: динаміка виробництва, торгівлі, будівництва, обсяги житла, введеного в експлуатацію, фінансова діяльність, інфляція, безробіття, рівень заробітної плати та інші макроекономічні показники.

Порівняно з підсумками попереднього рейтингу («К:» № 46 (289) від 2 грудня 2011 року) глава Севастополя В.ЯЦУБА піднявся з 16-го на 11-е місце.