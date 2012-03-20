Нардеп: Порошенко вже прийняв рішення щодо Мінекономіки

Народний депутат Юрій Стець заявляє, що, навіть ставши міністром економіки, Петро Порошенко не потрапить в список Партії регіонів на виборах. Про це він сказав в інтерв`ю Главреду

За словами нардепа, Порошенко якому Президент Віктор Янукович запропонував стати міністром економіки, і який кілька тижнів уникав публічної відповіді щодо посади, нарешті, прийняв рішення.

Це рішення, за словами Стеця, буде озвучено вже на поточному тижні. При цьому, глава комітету із захисту свободи слова категорично спростував можливість входження Порошенко у виборчий список Партії регіонів на майбутніх парламентських виборах, в тому випадку, якщо Петро Олексійович стане міністром економіки.

За словами Стеця, Порошенко вже прийняв рішення балотуватися по мажоритарному округу у Вінницькій області.

Нагадаємо, раніше Янукович кілька разів заявляв про те, що хоче бачити Порошенка на посаді голови Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Останній раз глава держави заявляв про це 9 березня в Каневі.

Пост міністра економрозвитку і торгівлі залишається вакантним з 14 лютого. В цей день колишній керівник відомства Андрій Клюєв був призначений секретарем Ради національної безпеки і оборони України та звільнений з попереднього поста.