Одеський губернатор заявляє, що Костусєв дискредитує Президента

Голова Одеської обласної державної адміністрації Едуард МАТВІЙЧУК піддав сьогодні критиці мера Одеси Олексія КОСТУСЄВА за недостатню відкритість міських чиновників для ЗМІ і за висадку двох журналістів з літака, що слідував 1 березня рейсом Одеса-Тбілісі з офіційною делегацією мерії на борту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор заявив на зустрічі з журналістами.

«Якщо одеські чиновники дозволяють собі таку лінію поведінки, то тим самим вони дискредитують не тільки себе, а й Президента, губернатора і всю Одеську область», - сказав Е.МАТВІЙЧУК.

Він також висловив стурбованість тим, що недостатня відкритість мерії Одеси призводить до скандалів, які мають негативний резонанс.

Коментуючи напружену ситуацію, що виникла між директором комунального підприємства обласної ради «Видавництво «Чорномор`я» і трудовими колективами трьох обласних газет, голова Одеської ОДА зазначив, що йому про це відомо і в найближчі час «директор комунального підприємства буде звільнений». «Напруженість виникла через чиновницьку дурість, винуватець буде звільнений», - сказав губернатор.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня за наполегливою вимогою мера Одеси О.КОСТУСЄВА з борту літака, що вилітав з офіційною делегацією Одеси за маршрутом Одеса-Тбілісі, були зняті два журналісти - власкор телеканалу «1+1» і кореспондент інтернет-видання dumskaya.net.

За повідомленням сайту dumskaya.net, запрошення висвітлити діяльність делегації «надійшло не з мерії, а від безпосередніх організаторів офіційного візиту делегації Одеси до Грузії - керівників громадської ініціативи «Назустріч реформам» і Генерального консульства Грузії в Одесі, ними ж був оплачений переліт журналістів».

Втім, на наступний день О.КОСТУСЄВ заявив, що не виганяв з літака журналістів. «Ну що ви. У мене нормальні відносини з каналом «1+1» і немає ніяких конфліктів. А щодо того, що пишуть журналісти, я вже адаптувався», - сказав О.КОСТУСЄВ в інтерв`ю виданню «Фокус».

За словами О.КОСТУСЄВА, він навіть нічого не чув про жодний інцидент з журналістами на борту літака, що слідував за маршрутом Одеса-Тбілісі.