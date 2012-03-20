Голови райорганізацій “Сильної України” вступлять до Партії регіонів

На Хмельниччині голови районних організацій “Сильної України” вступлять до Партії регіонів.Таку думку кореспонденту УНІАН сьогодні висловив член політичної партії “Сильна Україна”, депутат облради з цієї фракції Віталій ОЛУЙКО.

Він зазначив, що ця подія відбудеться найближчим часом.

“Я особисто збираюся написати заяву на вступ до лав Партії регіонів”, - повідомив він.

Депутат заявив, що на його соратників ніхто не буде тиснути і партійність обиратиметься самостійно.

В.ОЛУЙКО також зауважив, що йому керівництво обласної державної адміністрації пропонувало посаду заступника губернатора.

“Я відмовся і запропонував кандидатуру голови обласної організації "Сильна Україна" і водночас начальника Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури ОДА Миколи КАТЕРЕНЧУКА. Наразі він проходить співбесіду”, - сказав В.ОЛУЙКО.

Як повідомлялося, сьогодні голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА пообіцяв призначити своїм заступником представника від партії "Сильна Україна".

"Обов'язково призначу члена обласної організації "Сильна Україна" заступником голови облдержадміністрації. Це відбудеться у найкоротший термін", - сказав він журналістам.

Довідка УНІАН. 17 березня голова Партії регіонів, прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ та віце-прем’єр-міністр, голова партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО підписали рішення про злиття Партії регіонів і «Сильної України». 17 березня делегати ХІІІ з’їзду Партії регіонів одностайно ухвалили рішення про злиття із «Сильною Україною». У цьому рішенні Партія регіонів приймає пропозицію партії «Сильна Україна» про припинення її діяльності (саморозпуск) і злиття з Партією регіонів шляхом індивідуального вступу членів партії до Партії регіонів.