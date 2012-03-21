Більше 10 українсько-російських угод готові до підписання.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам в Ново-Огарьово повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО.

«У нас готові більше 10 угод до підписання, але не підписуються тому, що у нас немає цього формату (засідання міждержавної комісії)», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Він не виключив, що термін проведення такого засідання обговорювався Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і обраним Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ.

Він підкреслив, що формат міждержавної комісії зараз не працює, адже була зроблена пауза через вибори до Держдуми РФ и виборів Президента Росії.

«Мені здається, що нічого не заважає провести навіть до інавгурації, принаймні, засідання економічного комітету під головуванням двох прем’єр-міністрів», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО і нагадав, що В.ПУТІН залишатиметься на посаді прем’єра до 7 травня.

При цьому посол не уточнив, які угоди готові до підписання.