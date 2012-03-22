Дружина Луценка: Передаємо передачі як годиться, а доходить одна цибуля

Суддя Сергій Вовк, який розглядав справу екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, признався, що в діях підсудного криміналу не було.

Про це заявила дружина Луценка Ірина в інтерв’ю KyivPost.

"Червень місяць. Тільки починався судовий розгляд справи. У Луценка серйозні проблеми зі здоров'ям", - розповіла вона.

"У липні я приходжу до судді Вовка і кажу: "Сергій Володимирович, його потрібно лікувати. У нього дуже серйозна ситуація зі здоров'ям". Він каже: "Ну, давайте шукайте стаціонар". Знайшла стаціонар. Він мені: "Ірина Степанівна, а де його генерали, а де всі підлеглі. Ми подивились з колегами на перший епізод (це прийом на роботу Приступлюка). Там немає криміналу", - заявила Ірина Луценко.

"Це те, що встиг суддя Вовк подивитись у матеріалах справ. Коротка фраза: "Там немає криміналу". У вироку ж кримінал уже є", - нагадала вона.

Дружина екс-міністра також розповіла, що Луценко "частково" відновив свою попередню вагу.

"При тому, що він завжди важив 98-100 кілограми, а останні роки 103 кілограми, то зараз він важить 87 кілограмів, і добре себе почуває в цій вазі. Але болі у нього залишились, підшлункова у нього серйозно постраждала, здебільшого від стресів, і, звичайно, печінка. Вона не відновлюється так швидко, якби ми цього хотіли", - зазначила вона.

"Він постійно перебуває на знеболювальних, на заспокійливих. Він не може спати. Спить лише по три-чотири години, бо не може заснути", - уточнила Ірина Луценко.

"Лікарі кажуть, що це просто від того, що не працює підшлункова і підвищений рівень цукру. Це набутий цукровий діабет другого типу. Цей діабет дає йому таке збудження, і він не спить. Останні висновки медичної комісії говорять про фізичне і психологічне виснаження", - додала вона.

Дружина також розповіла, що до Луценка не доходять продукти.

"Передаємо передачі як годиться двічі в місяць, а доходить одна цибуля. Перші два-три місяці Юра нічого не бачив. Він навіть за перших два місяці схуд на 8 кілограмів. До нього просто не доходили продукти", - сказала вона.

"Луценку доводилось їсти старе варене сало і цвілий хліб. Це був такий психологічний тиск. Водили його по прокуратурі в наручниках і на ланцюгу, як собаку. Я думаю, це спеціально так робити. Він що вбивця чи ґвалтівник?", - заявила Ірина Луценко.

Як відомо, 27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва визнав Луценка винним в скоєнні посадових злочинів і засудив його до 4 років позбавлення волі.

Українська правда