Регіонали вирішили провести в Охтирці «два весілля разом»

Верховна Рада відмовилася призначити позачергові вибори Охтирського міського голови Сумської області.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 154 народних депутатів з 408, зареєстрованих в сесійній залі. Пропонувалося, щоб вибори пройшли 27 травня 2012 року.

В той же час представники фракції більшості зауважили, що немає потреби проводити ці позачергові вибори і витрачати на них кошти. Зокрема, член фракції ПР Михайло ЧЕЧЕТОВ наголосив, що виконання владних повноважень у місті налагоджено, і вибори міського голови можна буде провести одночасно з парламентськими виборами. «У жовтні проведемо два весілля разом», - сказав він.

В той же час іншими голосуваннями ВР призначила на 27 травня 2012 року вибори 18 сільських голів, 2 селищних голів та 1 міського голови міста Новоазовського Донецької області.