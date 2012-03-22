МВФ натякає, що Україні не уникнути підвищення тарифів на газ

Навіть у разі вдалих переговорів з Росією про ціну газу, що імпортується, це не знімає питання про підвищення тарифів на газ для населення і підприємств теплокомуненерго (ТКЕ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова представництва Міжнародного валютного фонду в Україні Макс АЛЬЄР під час 8-й щорічної української інвестиційної конференції.

«Не можна тільки сподіватися на те, що Росія знизить ціни, оскільки розрив в даний час настільки величезний, що навіть за рахунок реального зниження не можна буде досягти покриття цього розриву», - сказав М.АЛЬЄР.

За його словами, на сьогодні домогосподарства і підприємства ТКЕ платять тільки 15% ціни газу, що імпортується. Це ставки одні з найнижчих в Європі і у світі. М.АЛЬЄР висловив переконання у тому, що Росія не погодиться на 85% знизити ціну на газ.

У свою чергу перший віце-прем'єр-міністр України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ на конференції заявив, що збільшення тарифів на газ для вказаних категорій не розв'яже проблеми, а збільшить обсяги неплатежів.

«Якщо ми сьогодні за пропозицією МВФ підняли б ціни удвічі, то ми б всього досягли десь 25-30% собівартості ціни газу. Ми все одно не вирішуємо цю проблему», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

За його словами, зараз уряд працює над монетизацією пільг за тарифами, а також розробляє схему, згідно з якою пільги одержуватимуть саме ті, хто у них найбільше мають потребу.