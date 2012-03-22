Генсек ООН визнав, що без України в Кот-д’Івуарі не впоралися б

Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун високо оцінює внесок у врегулювання ситуації у Кот-д’Івуарі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, про це він сказав, виступаючи на конференції в Джакарті.

Як відзначив ПАН Гі Мун, наприкінці 2010 року у Кот-д’Івуарі склалася вкрай напружена ситуація після проведення президентських виборів.

«Ми повинні були виступити на захист цивільного населення відповідно до мандату Ради безпеки. І ми так поступили. Але ми не змогли б упоратися із ситуацією без внеску однієї держави – України, яка надала нам три бойових вертольоти у найважчий момент», – наголосив Генеральний секретар ООН.

Він також додав, що за допомогою українських екіпажів вертольотів та підтримки французьких сил вдалося нейтралізувати важке озброєння, яке могло бути використано проти населення Кот-д’Івуару і миротворців ООН.