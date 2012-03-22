Азаров упевнений, що Угоду з ЄС парафують 30 березня

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ упевнений, що Угоду про асоціацію між Україною і ЄС буде парафовано 30 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ у Варшаві.

«Я впевнений, що 30 березня ми парафуємо важливу для нас Угоду, і вона працюватиме на благо України і ЄС», - сказав М.АЗАРОВ.

Він висловив подяку Польщі за підтримку України в підготовці цієї Угоди і в цілому євроінтеграції України.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Міністерство закордонних справ України заявило, що парафування Угоди про асоціацію з Європейським Союзом має відбутися в Брюсселі 30 березня. З української сторони Угоду парафує заступник міністра закордонних справ Павло КЛІМКІН, з європейської – управляючий директор Служби зовнішніх дій з питань Європи і Центральної Азії Мирослав ЛАЙЧЕК.