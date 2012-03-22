Хмельницький очільник СУ: ми в ПР будемо, як невістка в чужій хаті

Голова Хмельницької обласної організації “Сильна Україна” Микола КАТЕРЕНЧУК вважає, що у Партії регіонів “Сильна Україна” почуватиметься, як невістка у чужій сім’ї.

Таку думку він висловив у коментарі кореспонденту УНІАН.

“Я розумію, що ввійшовши до Партії регіонів, “сильні українці” будуть під подвійним поглядом. Те, що буде вибачатися “своєму”, “сильному українцю” не вибачатиметься. Це на кшталт невістки, яка приходить у чужу сім’ю”, - сказав він.

На його думку, із “Сильної України” до ПР “вдасться перенести елементи демократизму”.

Що стосується самого вступу до ПР, М.КАТЕРЕНЧУК наголосив, що конкретних рішень поки що немає.

“У телефонному режимі я поспілкувався з керівниками районних партійних осередків. Лишень закликав зважити думки та прийняти рішення. Без тиску. У цій ситуації для мене є показовий момент: з 15 делегатів від Хмельницької області, які прибули на партійний з’їзд у столицю, дев’ятеро висловили готовність написати заяви на вступ до Партії регіонів. Мене це дуже вразило, оскільки наша команда свідомо, без тиску приймає рішення”, - зазначив він.

На запитання кореспондента УНІАН, чи розглядається наразі варіант призначень “сильних українців” на рівні заступників голів райдержадміністрацій, голова облорганізації “Сильної України” зауважив, що таких пропозицій не надходило.

“Це питання поглиблено не розглядалося. Я противник того, аби випадкові люди потрапляли в органи влади. Мають прийти ті, у кого за плечима чималий досвід державної служби. Особистості треба ростити”, - вважає М.КАТЕРЕНЧУК.

Він також прокоментував інформацію щодо можливого призначення своєї кандидатури на посаду заступника голови Хмельницької ОДА.

“Справді, Василь Степанович (В.ЯДУХА, губернатор Хмельниччини - УНІАН) запропонував мені посаду заступника голови облдержадміністрації. Зараз проходжу відповідні співбесіди. Губернатор ставить конкретні вимоги, а як ти цього досягатимеш, нікого не цікавить. Хоч включай ноги, хоч ввімкни мізки, але для області і людей маєш щось зробити”, - пояснив М.КАТЕРЕНЧУК.

Довідка УНІАН. Хмельницька обласна організація “Сильна Україна” нараховує 2820 членів. У місцеві ради пройшли 283 депутати від СУ. Ще 5 “сильних українців” працює в органах влади області.