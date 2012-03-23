У МОЗ чекають згоди Тимошенко лікуватись в тюрмі

Українські лікарі чекають згоди від екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання у Качанівській виправній колонії, щоб розпочати лікування згідно з рекомендаціями міжнародної медичної комісії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, про це лікарі установи та залучені медичні фахівці м. Харкова заявили сьогодні під час прес-конференції у Качанівській виправній колонії. Фахівці роз’яснили основні моменти розроблених рекомендацій українських та німецьких медиків щодо лікування Ю.ТИМОШЕНКО, продемонстрували можливості медобладнання, поспілкувалися з журналістами.

Лікарі проінформували, що за результатами обстеження та згідно з висновками як українських, так і німецьких лікарів, оперативного втручання або направлення до спеціалізованого лікувального закладу Ю.ТИМОШЕНКО не потребує.

Також лікарі повідомили, що чекають згоди від Ю.ТИМОШЕНКО, щоб розпочати лікування згідно з рекомендаціями міжнародної медичної комісії. Зокрема, лікар Ю.ТИМОШЕНКО Тетяна ДЕМЧЕНКО зазначила, що в ході проведених обстежень після зустрічі з німецькими колегами було розроблено комплексний індивідуальний план лікування екс-прем’єра, проте, за словами Т.ДЕМЧЕНКО, ув’язнена станом на сьогодні, 23 березня, вже тричі відмовилася від реалізації затвердженого плану лікування.

Крім того, Т.ДЕМЧЕНКО наголосила, що, хоча Ю.ТИМОШЕНКО й акцентує увагу на збереженні больового синдрому, вона не надає згоди на медичний огляд фахівцями вузького профілю. «Як тільки ТИМОШЕНКО дасть згоду на лікування, медики розпочнуть проведення лікування відповідно до затвердженого комплексного індивідуального плану лікування», - зазначила вона.

На запитання журналіста щодо динаміки стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО лікар відповіла, що з моменту огляду спільною міжнародною медичною комісією (14-15 лютого - УНІАН) стан ув’язненої покращився. Т.ДЕМЧЕНКО пояснила, що така динаміка пояснюється використанням ходунків, які дозволяють перерозподілити навантаження на м’язи тіла.

«Звісно, що її стан здоров’я, порівняно з моментом, коли її оглядали члени міжнародної медичної комісії, кращий. Ю.ТИМОШЕНКО уже не лежить, а пересувається за допомогою ходунків, використання яких дозволяє обмежити больовий синдром, перерозподіливши навантаження на іншу групу м’язів», - сказала Т.ДЕМЧЕНКО.