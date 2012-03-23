Янукович привітав працівників СБУ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав працівників Служби безпеки України з 20-річчям створення відомства.Про це повідомляє прес-служба Президента.

«Весь цей час працівники органів безпеки виступали надійним щитом Вітчизни. Високий професійний рівень вашої роботи та відданість справі здобули заслужений авторитет і повагу», – сказав глава держави на урочистих зборах з нагоди ювілею СБУ.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що розпочаті в державі реформи не можуть оминути й СБУ. «Екстенсивний шлях розвитку Служби є неприйнятним… Служба безпеки має увібрати в себе увесь позитивний досвід побудови спецслужб у країнах Європейського Союзу», – сказав він.

Президент висловив переконання, що професіоналізм працівників СБУ, їх патріотизм та відчуття підвищеної відповідальності за долю держави є запорукою її безпеки.

З нагоди свята Президент вручив працівникам СБУ державні нагороди.