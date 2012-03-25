Литвин подарував медикам велосипеди

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що зарплата лікаря має бути на рівні зарплат у промисловості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні під час зустрічі у суботу з колективом центральної районної лікарні смт Червоноармійськ Житомирської області.

В.ЛИТВИН зауважив при цьому, що медично-госпітальні округи не можуть формуватися у залежності від кількості населення. «Треба подивитися, як зберегти ці опорні точки, щоб надавати людині невідкладну допомогу. Треба дивитися не на територію, а на те, чим вирізняється медичний заклад», - сказав він.

Як зазначили у прес-службі, по завершенню зустрічі з лікарями В.ЛИТВИН вручив 34 фельдшерським і фельдшерсько-акушерським пунктам велосипеди від свого благодійного фонду «Майбутнє Полісся».