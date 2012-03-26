Янукович відбув до Сеула

Президент України Віктор Янукович відбув з робочим візитом до Республіки Корея.

У Сеулі глава держави візьме участь у Саміті з питань ядерної безпеки, повідомляє прес-служба Президента.

Під час саміту В.Янукович поінформує світову спільноту про повне виконання Україною зобов’язань позбутися до 2012 року запасів високозбагаченого урану, які наша держава взяла на себе під час Вашингтонського саміту з ядерної безпеки у квітні 2010 року.

Взяти участь у Сеульському саміті запрошені глави держав та урядів, високопосадовці з 53 країн світу, представники ООН, Європейського Союзу, МАГАТЕ та Інтерполу.

У рамках візиту також заплановано низку двосторонніх зустрічей Президента України, у тому числі з керівництвом Республіки Корея, з Генеральним секретарем ООН, главами делегацій інших країн та міжнародних організацій, зокрема США та ЄС.

Перший Саміт з ядерної безпеки відбувся у квітні 2010 року у Вашингтоні за участю лідерів 47 країн та провідних міжнародних організацій. За його результатами було ухвалено комюніке, у якому лідери країн-учасниць підтримали ініціативу Президента США щодо спільного вироблення низки конкретних кроків із гарантування безпеки вразливих ядерних матеріалів до 2014 року, а також домовилися зміцнювати співробітництво у сфері нерозповсюдження. У комюніке наголошувалося, що режим ядерної безпеки не повинен порушувати права держав на використання атомної енергії в мирних цілях.

Головною метою другого саміту в Сеулі стане обговорення шляхів зменшення загрози ядерного тероризму в контексті реалізації положень комюніке та плану дій Вашингтонського саміту.

Основне завдання Сеульського форуму – добитися максимального зменшення загрози ядерного тероризму шляхом забезпечення надійного контролю над чутливими матеріалами, які можуть бути використані для виробництва ядерних вибухових пристроїв без переробки та додаткового збагачення.

Країни-учасниці матимуть змогу представити Національні доповіді щодо реалізації заходів, передбачених Робочим планом Вашингтонського саміту.

Національна доповідь України підготовлена відповідно до Указу Президента від 15 листопада 2010 року «Про національний план з реалізації робочого плану Вашингтонського саміту з ядерної безпеки на 2010-2012 роки».

За результатами роботи Сеульського саміту планується ухвалити комюніке, у якому будуть зафіксовані політичні наміри держав-учасниць докладати зусиль з метою подолання загрози ядерного тероризму та посилення фізичного захисту власних ядерних матеріалів.