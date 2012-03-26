Прес-конференція Посольства Республіки Польща

Посольство Республіки Польща в Україні інформує, що, для більшої зручності громадян України, які подають документи для отримання візи, та з метою покращання якості обслуговування, 30 березня 2012 року у Києві, за участі фірми VFS Global, відбудеться офіційне відкриття Пункту прийому візових заяв (PPWW), розташованого у Подільському районі столиці за адресою вул. Фрунзе, 60. Пункт прийому візових заяв розпочне свою роботу 2 квітня 2012 року і працюватиме у робочі дні з 8.30 до 15.30 год.

У зв`язку з вищезазначеним, маємо приємність запросити Вас на прес-конференцію, яка буде присвячена підсумкам візової діяльності у 2011 році польських консульських установ в Україні та відкриттю Пункту прийому візових заяв у Києві.

Прес-конференція відбудеться в приміщенні Посольства Республіки Польща у Києві за адресою: вул. Ярославів Вал, 12, 27 березня 2012 року o год. 11.00.

Акредитація учасників – до 26 березня 2012 р., год. 17.00 за телефоном Посольства +38 044 230 0719 ; +38 044 230 0775.