Порошенко хоче завести «українських Навальних»

Статистична інформація про економічний стан країни буде безперешкодно оприлюднюватися.

Таку обіцянку озвучив міністр економіки Петро Порошенко в ефірі телеканалу ICTV.

"Я хочу співпрацювати з журналістами. Я хочу співпрацювати з експертами. Це була вимога журналістського середовища для того щоби визначити або узгодити перелік статистичної інформації, яка оприлюднюється. Це був крок на зустріч журналістам", - уточнив міністр.

"На сьогоднішній день ми маємо в своєму розпорядженні декадні показники інфляції. Росія публікує щотижневі показники інфляції. Якщо журналістів будуть цікавити ці показники, я не бачу, чого там ховатися", - додав він.

Порошенко також розповів, що хоче реалізувати в сфері закупівель держаних підприємств, які знаходяться в сфері компетенції міністра економіки, "пілотний експериментальний проект, який доведе ефективність прозорої системи електронних торгів".

"В якості гарантів того, що ця система відбувається прозоро, ми намагаємося залучити до цього дві частини суспільства. Перше, для експертного середовища: це відому аудиторську компанію, яка своїм ім`ям буде підтверджувати прозорість процедур. Друге, те що буде робитися для суспільства: ми візьмемо українських Навальних, якщо хочете, журналістів, які викликають довіру суспільства, які своєю участю в забезпеченні правил будуть гарантувати прозорість процедур", - зазначив він.

"Коли бюрократи, чиновники намагаються проводити реформи - ці реформи приречені, бо система не здатна реформувати сама себе. Я обіцяю, що я ніколи не стану бюрократом, я ніколи не стану чиновником. Я людина, яка стверджувала, що на жаль в Україні термін "бюрократ" або "чиновник" - майже стовідсотково означає участь у корупційних схемах", - пообіцяв міністр.

Українська правда