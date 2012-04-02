Жителі 45 луганських будинків сидять без газу
09:12, 02 квітня 2012Політика
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У Луганській області внаслідок пошкодження газопроводу залишилися без газу жителі 45 будинків приватного сектору.
45 будинків лишись без газу
Про це УНІАН повідомили в Головному територіальному управлінні МНС у Луганській області.
Так, в м. Золоте автомобілем ДЕУ було збито 6 опор і деформовано 50 м газопроводу середнього тиску. Без газу залишилися 32 будинки приватного сектору.
У м. Попасна невідомий автомобіль врізався в газову опору, стався порив газопроводу середнього тиску. Без газу залишилися 13 будинків приватного сектору.
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