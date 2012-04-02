Жителі 45 луганських будинків сидять без газу

Про це УНІАН повідомили в Головному територіальному управлінні МНС у Луганській області.

Так, в м. Золоте автомобілем ДЕУ було збито 6 опор і деформовано 50 м газопроводу середнього тиску. Без газу залишилися 32 будинки приватного сектору.

У м. Попасна невідомий автомобіль врізався в газову опору, стався порив газопроводу середнього тиску. Без газу залишилися 13 будинків приватного сектору.