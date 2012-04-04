Янукович зустрічається з виконавчим директором Freedom House
11:37, 04 квітня 2012Політика
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Журналісти були допущені лише на протокольні фото- та відеозйомку зустрічі Президента із Девідом Креймером.
|Віктор Янукович
Президент України Віктор Янукович проводить зустріч з виконавчим директором міжнародної правозахисної організації Freedom House Девідом Крейнером.
Як передає кореспондент УНІАН, з української сторони на зустрічі також присутні радник Президента Ганна Герман, радник Президента Олена Лукаш та прес-секретар Президента Дарія Чепак.
Журналісти були допущені лише на протокольні фото- та відеозйомку.
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