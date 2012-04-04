Турчиновим зацікавилася Генпрокуратура

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Андрій Курись заявив на прес-конференції в Києві.

«Турчинов бреше і брехав, адже, мабуть, інакше працювати не може», - сказав А.Курись.

Він назвав безпідставними звинувачення О.Турчинова на адресу сина покійного народного депутата Євгена Щербаня Руслана в тому, що свої заяви молода людина робила під тиском Генеральної прокуратури, «не наводячи ніяких доказів».

А.Курись припустив, що О.Турчинов зайняв таку позицію, оскільки «правоохоронні органи проводять перевірку за заявою ветеранів спецназу про притягнення Турчинова до кримінальної відповідальності за підкуп журналістів».

«Заявники стверджують, що Турчинов, обіймаючи посаду глави СБУ незаконно виділяв квартири догідливим журналістам», - сказав А.Курись.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 квітня, на прес-конференції в УНІАН син убитого народного депутата Є.Щербаня Руслан Щербань заявив, що вважає Ю.Тимошенко причетною до вбивства його батька і закликав прокуратуру провести розслідування.

Р.Щербань заявив, що в 90-х роках його батько був впливовим політиком і бізнесменом, який займався імпортом газу в Україну. Водночас, зазначив він, Ю.Тимошенко очолювала корпорацію ЄЕСУ, яка також займалася поставками газу й конкурувала з бізнес-структурами його батька, а Павло Лазаренко обіймав посаду прем`єр-міністра і «безпосередньо лобіював інтереси ЄЕСУ».

Пізніше О.Турчинов на брифінгу заявив, що син Є.Щербаня «під тиском або з матеріальною зацікавленістю, спілкуючись із владою, почав продавати пам`ять свого батька».

Він переконаний, що заява Р.Щербаня про причетність Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня «була написана під диктовку представників влади».

За словами О.Турчинова, заяви Р.Щербаня суперечать усім свідченням, які він давав у 2003 році під час судових засідань у справі про вбивство батька.

Довідка УНІАН. Народний депутат Є.Щербань був убитий 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, яка містила понад 20 епізодів, зокрема вбивства голови Нацбанку України Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнано 8 осіб. Усі вони засуджені до різних строків позбавлення волі.