Афганців з числа військових-контрактників вже погрожують вигнати з армії

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Всеукраїнської громадської організації воїнів-афганців «Ніхто, Крім Нас».

Зокрема, керівник Житомирської організації НКН Ігор Коваль заявляє, що лісозаготівельну компанію, засновником якої він є і яка носить однойменну назву «Ніхто, крім нас», послідовно крок за кроком знищують, перевіряють, не продовжують контракти, чинять перешкоди для вивезення лісу. За словами житомирського керівника, у них, як у організації, місцева влада не приймає заявки на проведення акцій. «Але один з найскладніших моментів полягає у тому, що членів Житомирської команди НКН, які служать в армії за контрактом, попередили: або ви виходите з НКН, або ви підлягаєте звільненню».

Керівник Одеської організації «Ніхто, Крім Нас» Андрій Котляр заявив, що до члена НКН з міста Одеси, яке обіймає посаду військового комісара одного з районів Одеси, до кабінету зайшов генерал з командування округом і «зажадав, використовуючи ненормативну і нестатутну лексику, щоб той прибрав всю символіку і прапори НКН. «Діючий генерал погрозив, що викине афганця, що має бойові нагороди, з посади, - розповів А.Котляр, – однак член НКН відмовився виконати наказ, заявивши, що він живе у вільній країні». Поки його не звільнили, відзначають у НКН.

Один з активістів НКН у місті Херсон Олександр Максименко повідомив, що його квіткову компанію «Квіти Херсона», яку він створював десять років, власті і правоохоронці намагаються знищити, і він готовий надати повну документацію. «Наша компанія була однією з кращих у місті. Зараз, якщо у Херсоні у інших підприємців місцеві власті залишають хоча б половину бізнесу, то у нас держчиновники з числа членів Партії регіонів просто знищують компанію, тому що ми з дружиною - члени НКН», - відзначив О.Максименко.

Заступник голови Київської організації «Ніхто, Крім Нас» Сергій Орлов повідомив, що до нього спочатку прийшли з обшуком з міліції. «Побачивши, що я з дружиною і дітьми живу в однокімнатній квартирі, стали викликати мене в міліцію. Дізнавшись, що ми з дружиною працюємо в одній і тій самій середній школі, сказали, що це ознаки корупції. Вони постійно телефонували мені, щось випитували або запрошували у відділення. Я приходив, хоча повістки не було, відповідав на запитання з приводу десятилітнього періоду життя і йшов. Нічого вони мені не пред`являли, але постійно щось записували. Нарешті, я просто відключив телефон».

Нагадаємо, 30 березня ц.р. члени організації «Ніхто, Крім Нас» вже заявляли, що актив організації воїнів-афганців в усій країні піддано жорстоким репресіям.

Зокрема, лідер НКН Олександр Ковальов заявив про обшуки і тиск на обласних голів з Донецька, Луганська і Полтави. Він заявив, що влада знищила і його бізнес. «Репресій і перевірки мого бізнесу розпочалися після бунту під парламентом, а закінчилися, коли на покладанні «афганці» показали цій владі спину, - заявив О.Ковальов. - Влада думає, що зламає нас, але вона робить нас вільними. Репресії здатні згуртувати хлопців з НКН сильніше, ніж пережита війна».