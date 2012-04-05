Зустріч голови столичної ДПС з представниками бізнесу

У п’ятницю, 6 квітня, об 11.00 у конгрес-залі Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» (м. Київ, вул. Артема, б. 60, 2-й поверх) відбудеться зустріч голови Державної податкової служби у м. Києві Ірини Носачової з представниками великого, середнього та малого бізнесу. Тема зустрічі: «Особливості та переваги автоматичного відшкодування ПДВ, підсумки та перспективи роботи сервісу». З приводу акредитації журналістів звертатися за телефонами: (044) 461-77-30 (044) 461-77-12 (067) 236-41-16 до 10:00 п’ятниці, 6 квітня.

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