Зустріч голови столичної ДПС з представниками бізнесу
18:04, 05 квітня 2012Політика
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У п’ятницю, 6 квітня, об 11.00 у конгрес-залі Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» (м. Київ, вул. Артема, б. 60, 2-й поверх) відбудеться зустріч голови Державної податкової служби у м. Києві Ірини Носачової з представниками великого, середнього та малого бізнесу.
Тема зустрічі: «Особливості та переваги автоматичного відшкодування ПДВ, підсумки та перспективи роботи сервісу».
З приводу акредитації журналістів звертатися за телефонами:
(044) 461-77-30
(044) 461-77-12
(067) 236-41-16 до 10:00 п’ятниці, 6 квітня.
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