Тюремники пояснили, навіщо вивезли Луценка з СІЗО

Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України.

«Нагадуємо, що таке рішення було прийнято за результатами комісійного обстеження Ю.Луценка лікарями МОЗ та ДПтС України, а також після відповідного прохання самого ув’язненого», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці Ю.Луценка через різке погіршення стану здоров’я відвезли з Київського слідчого ізолятора до столичної лікарні швидкої медичної допомоги.

Зокрема, у прес-службі політичної партії «Народна самооборона» з посиланням на інформацію, отриману від працівників СІЗО дружиною Ю.Луценка Іриною Луценко, повідомили, що сьогодні після обіду вона прийшла до слідчого ізолятора і там дізналася, що її чоловіка госпіталізовано. Втім І.Луценко наразі не відомо, у зв’язку з чим її чоловіка госпіталізували.

Разом з тим у прес-службі зазначили, що під час вчорашнього побачення Ю.Луценко скаржився на погане самопочуття. «Наразі І.Луценко намагається отримати дозвіл в апеляційному суді Києва для того, щоб відвідати чоловіка в лікарні», - зазначили у прес-службі.

Довідка УНІАН. Ю.Луценко з грудня 2010 року утримується в Лук’янівському СІЗО. Він тривалий час голодував на знак протесту проти рішення суду вкотре продовжити термін його ув’язнення. Після голодування стан здоров'я Ю.Луценка погіршився, зокрема у нього хвора печінка і підшлункова залоза. Лікарі діагностували у екс-міністра функціональний гепатит.

4 квітня Ю.Луценко направив на ім’я в.о. начальника СІЗО Євгена Домбровського заяву, в якій просить про повторне діагностування шлункового тракту, печінки та підшлункової залози та закріплення за ним юридично відповідального лікаря

Того ж дня ДПтС повідомила. що дообстеження Ю.Луценка проведуть найближчим часом на базі Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.