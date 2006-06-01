ДАІ-шники не впізнали Червоненка, тепер вони про це пошкодують

Голова Запорізької облдержадміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО звинуватив чотирьох співробітників ДАІ у використанні службового положення для особистого збагачення і звернувся до начальника УМВС України в Запорізькій області Віктора ОЛЬХОВСКОГО з вимогою провести службове розслідування щодо державтоіспекторів, зловживання яких він особисто виявив. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Запорізької облдержадміністрації.

За даними прес-служби, приводом для звернення губернатора до начальника облУВС стало те, що кілька днів тому Є.ЧЕРВОНЕНКО став свідком того, як четверо співробітників ДАІ на в`їзді на міст Преображенського зупиняли престижні іномарки. «Губернатор відзначив, що співробітники державтоінспекції «працюють» без службових жетонів і обов`язкових для патрулювання світловідбивних жилетів, а також те, що вони проводять свій «рейд» не на автомобілі державтоінспекції. На запитання губернатора про те, що відбувається, правоохоронці відповіли, що проводять операцію «Перехоплення»: розшукують 2 вкрадені «Таврії». Проте після звернення керівника області до оперативного чергового з`ясувалося, що того дня жодної інформації про викрадення «Таврій» не надходило, операція «Перехоплення» не оголошувалася, а співробітники ДАІ, з якими Є.ЧЕРВОНЕНКО спілкувався біля моста Преображенського, мали в цей час проводити патрулювання в зовсім іншому місці», - розповіли в прес-службі, відзначивши, що губернатор розцінив цей факт як відверте використання службового становища для організації цинічного здирства. «Я обурений таким відвертим використанням службового становища для організації цинічного здирства і вимушений звернутися до начальника УМВС України в Запорізькій області Віктора ОЛЬХОВСКОГО з вимогою провести службове розслідування за даним фактом і дати належну оцінку працівникам, які ганьблять звання інспектора ДАІ», - заявив Є.ЧЕРВОНЕНКО.