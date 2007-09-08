Народний Рух України відзначає 18-ту річницю від дня заснування

Сьогодні 18-та річниця від дня заснування Народного Руху України.

Як повідомляється на сайті НРУ, з нагоди цієї дати голова Народного Руху України, член Політради блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Борис ТАРАСЮК дав прес-конференцію для ЗМІ.

«Я вважаю, що це свято не лише рухівців, але й усіх українців, які вірять в Українську незалежну та демократичну державу. Тому що Народний Рух України підняв усіх свідомих українців, всіх патріотів нашої держави на те, щоб зламати більшовицьку систему і відновити державну незалежність України. Це завдання Народний Рух виконав», - зазначив Б.ТАРАСЮК.

Б.ТАРАСЮК нагадав, що Установчі Збори Народного Руху України відбулися 8-10 вересня 1989 року: «В результаті цих Установчих Зборів було оголошено про створення “Народного Руху України за перебудову”. НРУ заслуговує вже сьогодні на місце у літописі сучасної України. Народний Рух України - це громадський рух, який наприкінці 80-х років об’єднав усіх свідомих українців. Авангардом цього руху була українська інтелігенція на чолі з Вячеславом Чорноволом. За 18 років Рух зробив багато для Української держави і державності. Народний Рух України є тією партією, яка дала путівку в життя багатьом політикам, це та політична сила, яка сприяла творенню української політичної еліти».

Б.ТАРАСЮК нагадав про такі важливі акції НРУ ще до незалежності, як «ланцюг єднання» (січень, 1990). «На жаль, впродовж своєї історії Народний Рух був не лише в авангарді всіх національно-демократичних сил, які прагнули побудови Української демократичної європейської держави. Активна діяльність НРУ не давала спокою тодішній владі, яка доклала зусиль для того, щоб знищити потужну політичну силу – Народний Рух України. Дії тодішньої влади спричинили до розколу Народного Руху України, а в 1999 році – до загибелі лідера НРУ Вячеслава Чорновола», - нагадав Б.ТАРАСЮК.

За його словами, «незважаючи на розкол, що стався в Народному Русі України, НРУ пережив ці удари. Сьогодні він належить до найбільших патріотично-демократичних партій, які мають національно-демократичну ідеологію. Попри сподівання деяких антиукраїнських сил, НРУ сьогодні налічує більше 62 тис. членів».

«Народний Рух України завжди очолював свідомі українські патріотичні сили. В 2004 році НРУ закликав до об’єднання усіх демократичних сил на підтримку Віктора ЮЩЕНКА. Також НРУ виступив ініціатором створення широкого блоку демократичних сил після першого указу Президента», - зазначив Б.ТАРАСЮК.

Також сьогодні нагоди 18-ої річниці Народного Руху України в Українському домі відбулися Урочисті збори членів партії.

Крім того, керівництво Народного Руху України на чолі з Б.ТАРАСЮКОМ взяло участь у покладанні квітів до пам’ятника легендарному засновнику і лідеру партії В’ячеславу ЧОРНОВОЛУ.