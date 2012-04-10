Луганськ виявився затісним для партій двох опозиціонерок

Про це в інтерв'ю кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар ЛОО ВО «Батьківщина» Іван Особов.

За його словами, на площі перед БК, де лідер партії «Україна – Вперед!» Н.Королевська презентувала програму «Нова економіка – нова країна!», зібралося близько 70 членів партії, представників 14 районних і міських організацій партії ВО «Батьківщина». Учасники пікету, розгорнувши плакати «Наташа – не наша!», "Королевська - проект Партії регіонів", «Королевська зрадила Донбас!», висловлювали своє ставлення до зради, як вони вважають, Н.Королевської.

Спроби першого заступника голови ЛОО ВО «Батьківщина» Сергія Лінника пройти в зал закінчилися тим, що його не лише не пустили в БК, а й побили, сказав І.Особов.

Як повідомила телефоном голова ЛОО ВО «Батьківщина» Ірина Веригіна, на місце події викликали міліцію. Після опитування свідків і безпосереднього учасника побиття, місцевого жителя Сергія С., постраждалого відвезли на огляд.

І.Веригіна також повідомила, що презентація закінчилася о 18.00. Учасники пікету Н.Королевську так і не побачили. Вона заходила й виходила з будівлі БК через чорний хід.