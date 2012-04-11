Тягнибок: влада зрозуміла, що об'єднана опозиція здатна перемогти

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Свободи», про це він сказав, коментуючи рішення Конституційного Суду про неможливість одночасно балотуватися до Верховної Ради за партійними списками і у мажоритарних округах.

«...Рішення Конституційного Суду від 5 квітня 2012 року про неможливість одночасно балотуватися у загальнодержавному багатомандатному і одномандатному виборчих округах на виборах до Верховної Ради стало ще одним красномовним уроком для тих, хто вірив, що з Партією регіонів можна про щось домовлятися», - підкреслив О.Тягнибок.

Звісно, зазначив він, це рішення лежить не у конституційній та правовій площині, а в морально-політичній. «Партія регіонів, скориставшись допомогою парламентської опозиції у фактичній легалізації фальсифікацій на виборах-2012, відверто порушила свої ж обіцянки», – заявив лідер ВО «Свобода».

Також, за його словами, «для всіх очевидно, що Конституційний Суд нині перетворився на «універсальну зброю» в руках режиму Януковича. Це рішення, як і інші вердикти цього складу КС, проголошують від імені України, але пишуть і ухвалюють поза межами суду».

«Так само зрозуміло, що це - не остання зміна правил виборчих перегонів і не остання махінація від режиму Януковича», - заявив О.Тягнибок, додавши, що змінювати правила гри під час самої гри уже стало «брудним фірмовим стилем» цієї влади.

Як зазначив О.Тягнибок, щойно влада зрозуміла, що об’єднані опозиційні сили здатні перемогти навіть у тих несприятливих умовах, що склалися, – вона вдалася до переписування виборчого закону. «І таких виборчих «сюрпризів» від влади можна очікувати й надалі», - переконаний лідер «Свободи».