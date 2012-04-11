Томенко їздить на «Тойоті Прадо» і має будинок на Черкащині

Про це свідчать дані його декларації про доходи у 2011 році, передані агенції УНІАН.

Так, згідно із декларацією, загальна сума сукупного доходу М.Томенка становить 513 тисяч 597 гривень. З них 267 тисячі 909 гривень – заробітна плата, 60 тисяч – гонорари. Окрім того, 185 тисяч 688 гривень М.Томенко отримав за продаж автомобіля. Дохід його родини склав 182 тисячі 347 гривень.

За даними декларації, віце-спікеру належить автомобіль «Тойота Прадо» з об'ємом двигуна 4 літри.

З нерухомості у М.Томенка є дачний будинок площею 134 кв. м та 9 соток землі у Черкаській області. Окрім того, у його власності є ще одна земельна ділянка площею 0,32 га.

Крім того, у декларації вказано, що його родині належить квартира у Києві площею 128,8 кв. м, половина квартири у Запоріжжі та гараж площею 19 кв. м.