Власенко думає, що з новим КПК Україна стане поліцейською державою

Про це у коментарі УНІАН заявив сам Власенко.

Він підкреслив, що новий Кримінальний процесуальний кодекс України ще не ухвалений.

«Навіть якби він був прийнятий, він не набув чинності. Наскільки я пам’ятаю перехідні положення цього кодексу, там зазначено таким чином, що все слідство, яке велося до прийняття кодексу, воно продовжує здійснюватися за кодексом 60-го року. Все, що передали до суду за кодексом 60-го року, повинно розглядатися за кодексом 60-го року. У цій справі для Юлії Володимирівни я загроз не бачу», - сказав С.Власенко.

На його думку, багато положень нового КПК є менш демократичними, ніж ті, які діють зараз. «Цей кодекс, який зараз проштовхують, він у багатьох питаннях значно більш недемократичний, ніж кодекс 60-го року. Для мене є абсолютно очевидним, що цей кодекс проштовхується для того, щоб завершити формування в Україні поліцейської держави, в якій жодна людина не зможе належним чином захистити свої права», - наголосив С.Власенко.

Зокрема, він відзначив передбачену в проекті нового КПК можливість обмеження кола осіб, які можуть бути захисниками, відсутність окремого розділу, який унормовує права захисника, дозвіл на відеофіксацію зустрічі захисника із підзахисним та можливість проведення досудового слідства без винесення постанови про порушення кримінальної справи.

«Про що говорити, якщо у цьому кодексі дозволено фіксувати на відео зустрічі захисника із підзахисним, якщо вони відбуваються, припустимо, у слідчому ізоляторі. Це не дозволено в жодній країні світу, бо це засадничий принцип – принцип конфіденційності у взаєминах. При цьому в нормі кодексу ієзуїтськи написано, що не можна робити аудіозапису того, про що говорять захисник і підзахисний. Мої колеги-юристи із демократичних країн почали всі посміхатися і говорити, що в нас дуже подорожчають перекладачі, які по устах перекладають. Я вже не кажу про такі речі, як можливість проведення досудового слідства без винесення постанови про порушення кримінальної справи. Людина може навіть не знати, що до неї порушена кримінальна справа, що до неї ведуться якісь слідчі дії, і це все буде доказом у судах. Це остаточна крапка у формуванні в Україні поліцейської держави», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня прокуратура Харківської області направила до Київського райсуду Харкова кримінальну справу щодо ЄЕСУ. Попереднє слухання справи призначене на 19 квітня. Ю.Тимошенко у справі ЄЕСУ судитиме 36-річний суддя Костянтин Садовський.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування більш як 25 млн. грн. податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було упровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми заховання валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.