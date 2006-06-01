На Дніпрі у Києві водолази шукають затонулий катер

На Дніпрі у Києві водолази другу добу шукають затонулий катер.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.

Зокрема, за даними прес-служби, в 00:30 29 травня у Києві в районі акваторії будмайданчика Воскресенсько-Подольского мостового переходу через Дніпро теплохід “Ріверест-2” (прапор Україна, судновласник ТОВ “Столична судноплавна компанія”) прямував угору по течії з пасажирами на борту. При цьому невстановлене маломірне судно (за припущенням, катер типу РМ-376, реєстраційний номер УНА-7218, судновласник ДП “Мостозагін №73” із черговим мотористом-матросом на борту) навалилося на носову частину теплоходу, після чого, ймовірно, затонуло.

31 травня катер “Шляховий-151” проводив пошук ймовірно зниклого маломірного судна. Впродовж дня водолазами державного комунального підприємства „Плесо” були проведені 5 занурень під воду. 1 червня пошукові роботи продовжуються.

***Від початку року на водних об’єктах України загинули 319 людей, із них 46 дітей.