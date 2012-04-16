Азаров - про опозицію: прийом, який вони використовують, - на біле сказати чорне

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду сказав в ефірі телеканалу ICTV.

«Зараз підвищення зарплат і пенсій - це шлях до пожвавлення внутрішнього ринку», - зазначив прем`єр.

За словами М.Азарова, уряд почав підвищення зарплат і пенсій з травня 2010 року, коли до виборів було ще далеко.

«Ми, приміром, перший раз ухвалили рішення (про підвищення зарплат і пенсій – УНІАН) із 1 травня 2010 року. Про які тоді вибори йшла мова? Щокварталу ми проводимо підвищення», - сказав М.Азаров.

При цьому він негативно відізвався про критику опозиції на адресу уряду.

«Єдиний прийом, який вони використовують, - це на біле сказати чорне. Вони не хочуть, щоб уряд підвищував пенсії, не хочуть щоб уряд реалізовував велику кількість соціальних програм. Так скажіть чесно. Навіщо ви камуфлюєте різними міркуваннями? Це ми відповідаємо за те, щоб у країні були цінова стабільність, низька інфляція, стабільно росли доходи людей, росли пенсії, зарплати. Ми беремо на себе цей тягар. Що ви заперечуєте? Проти чого ви заперечуєте?", - заявив М.Азаров.