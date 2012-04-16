Азаров розповів, як вони з Януковичем «продавлюватимуть» у ВР податок на розкіш

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав у неділю в ефірі телеканалу ICTV, коментуючи перспективи ухвалення цього закону народними депутатами, більшість із яких - багаті люди й користуються предметами розкоші.

«Використовуватимемо весь свій політичний авторитет. Політичний авторитет Президента, який наполягає на такому законі, політична вага уряду, і продавлюватимемо цей закон», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня Президент України В.Янукович заявив, що необхідно переглянути податок на нерухоме майно й ввести податок на багатство.