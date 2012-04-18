Стець: Усі розуміють, що до літа Луценко вже буде на волі

Соратник Юрія Луценка по «Народній самообороні» Юрій Стець вважає, що екс-міністра випустять до літа. Про це він сказав в інтерв`ю газеті "Сегодня".

«Думаю, вердикт Євросуду буде дуже скоро. Зрозуміло, що ми цей суд виграємо, оскільки вирок явно політичний. Євросуд скаже, що у Юрія Віталійовича не було можливості захищатися належним чином, і зобов`яже Україну повернути його справу до суду першої інстанції. А оскільки арешт був неадекватним запобіжним заходом, то Луценко випустять під підписку про невиїзд. Усі в Україні, в тому числі і влада, розуміють, що до літа він вже буде на волі», - сказав він.

Втім, як повідомив виданню адвокат Луценка Ігор Фомін, скарга екс-міністра стосувалася лише незаконності арешту під час слідства і суду. За словами Фоміна, скаргу на вирок до Євросуду захист ще не відправляв, оскільки не пройдені необхідні інстанції в Україні; так, розгляд справи в Апеляційному суді Києва розпочнеться лише 15 травня. Отже про вирок у вирішенні Євросуду не буде ні слова. І в кращому для Луценка випадку Євросуд напише, що підстав для затримання не було.

«Таке рішення, в разі його прийняття, було б підставою для перегляду запобіжного заходу, якщо б зараз тривав процес, - пояснює голова Вищого спецсуду у кримінальних та цивільних справах Леонід Фесенко. - Але наразі справа Юрія Луценка вже перебуває в Апеляційному суді Києва. І рішення Євросуду, якщо воно буде не на користь України, також буде розглядатися в апеляційних інстанціях».

Таким чином, підсумовує видання, поки страсбурзький вердикт дійде до України і буде імплементований, екс-міністр вже буде або виправданий, або буде на зоні з вироком. Тому для нього зараз має значення лише рішення Апеляційного суду Києва.

«Європейський суд не є інстанцією, яка доповнює чи змінює рішення національних судів, - пояснює голова Вищої ради юстиції Володимир Колесніченко. - Його завдання - лише констатувати факт допущеного, на його думку, порушення прав людини, але це не є директивою для українського суду».