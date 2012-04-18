У Генпрокуратурі звалили лже-арешт Авакова на італійців

"Коли ми говорили, що Арсен Аваков знаходиться під домашнім арештом, ми користувалися інформацією, яку нам надало посольство України в Італії, - пояснила виданню «Коммерсанть в Україні» прес-секретар ГПУ Маргарита Велькова.— А в посольстві, відповідно, її одержали від італійської прокуратури".

Слова прес-секретаря ГПУ підтвердили і в МЗС. "На думку суддів, йому (Арсену Авакову) буде складно ухилитися від суду, який розглядатиме питання про його екстрадицію, - мовиться в заяві департаменту інформаційної політики МЗС.— Звільнення Арсена Авакова з-під варти в Італійській Республіці не припиняє процесу екстрадиції за запитом ГПУ".

Як повідомлялося, екс-губернатор Харківської області Арсен Аваков планує подати до суду на Генеральну прокуратуру України.