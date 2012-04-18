У Генпрокуратурі звалили лже-арешт Авакова на італійців
У Генпрокуратурі України визнали, що їх «попередня інформація» відносно нібито арешту Авакова була неточною.
"Коли ми говорили, що Арсен Аваков знаходиться під домашнім арештом, ми користувалися інформацією, яку нам надало посольство України в Італії, - пояснила виданню «Коммерсанть в Україні» прес-секретар ГПУ Маргарита Велькова.— А в посольстві, відповідно, її одержали від італійської прокуратури".
Слова прес-секретаря ГПУ підтвердили і в МЗС. "На думку суддів, йому (Арсену Авакову) буде складно ухилитися від суду, який розглядатиме питання про його екстрадицію, - мовиться в заяві департаменту інформаційної політики МЗС.— Звільнення Арсена Авакова з-під варти в Італійській Республіці не припиняє процесу екстрадиції за запитом ГПУ".
Як повідомлялося, екс-губернатор Харківської області Арсен Аваков планує подати до суду на Генеральну прокуратуру України.