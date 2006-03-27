Усі заяви про коаліцію можуть “лопнути як мильний пузир”
07:10, 27 березня 2006Політика
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Лідер партії “Віче” переконує не надто поспішати
Лідер партії “ВІЧЕ” Інна БОГОСЛОВСЬКА вважає, що до ранку усі розмови про створення коаліції можуть “лопнути як мильний пузир”.
Про це вона заявила сьогодні в ефірі телеканалу “1+1”.
“Усі розмови сьогоднішньої ночі про коаліцію завтра лопнуть як мильний пузир. Достатньо, щоб співвідношення змінилося на 5-6%. Я думаю, так воно і буде”, - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники БЮТ заявили про домовленість з блоком “Наша Україна” і Соцпартією про створення коаліції. Передбачається, що відповідна угода може бути підписана вже об 11.00.
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