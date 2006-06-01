Віталіні Ющенко донеччани видались ”дуже симпатичними”
Дочку Президента приймали в Донецьку тепліше за батька
Сьогодні в Донецьку дочка Президента України Віталіна ЮЩЕНКО взяла участь в урочистій церемонії відкриття сезону на Дитячій залізниці, приуроченій до Міжнародного дня захисту дітей. Дочка Президента прибула в Донецьк разом з двома своїми дітьми.
Разом з В.ЮЩЕНКО в церемонії відкриття також взяли участь Генеральний директор "Укрзалізниці" Василь ГЛАДКІХ і начальник Донецької залізниці Микола ЛУХАНІН.
Крім того, гості і керівництво дороги відкрили другий Всеукраїнський зліт юних залізничників.
Під час відкриття дитячої дороги В.ЮЩЕНКО сказала, що вперше в Донецьку і назвала донеччан "дуже симпатичними і привітними людьми".
Дочка Президента тепло привітала всіх з Міжнародним днем захисту дітей і подякувала працівникам залізниці, що вони навчають дітей професії залізничника.
Дочці Президента повідомили, що їй, а також двом її маленьким дітям присвоєно звання "Почесних пасажирів Дитячої залізниці".
В.ЮЩЕНКО також зробила запис у книзі почесних гостей дитячої дороги.
Потім В.ЮЩЕНКО взяла участь у церемонії вручення юним залізничникам подарунків - м`яких іграшок, цукерок, морозива.
Після відкриття дороги В.ЮЩЕНКО разом з дітьми і юними залізничниками проїхала по станціях дитячої дороги, оглянула експонати музею залізниці, а також відвідала концерт на честь свята.