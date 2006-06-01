Віталіні Ющенко донеччани видались ”дуже симпатичними”

Сьогодні в Донецьку дочка Президента України Віталіна ЮЩЕНКО взяла участь в урочистій церемонії відкриття сезону на Дитячій залізниці, приуроченій до Міжнародного дня захисту дітей. Дочка Президента прибула в Донецьк разом з двома своїми дітьми.

Разом з В.ЮЩЕНКО в церемонії відкриття також взяли участь Генеральний директор "Укрзалізниці" Василь ГЛАДКІХ і начальник Донецької залізниці Микола ЛУХАНІН.

Крім того, гості і керівництво дороги відкрили другий Всеукраїнський зліт юних залізничників.

Під час відкриття дитячої дороги В.ЮЩЕНКО сказала, що вперше в Донецьку і назвала донеччан "дуже симпатичними і привітними людьми".

Дочка Президента тепло привітала всіх з Міжнародним днем захисту дітей і подякувала працівникам залізниці, що вони навчають дітей професії залізничника.

Дочці Президента повідомили, що їй, а також двом її маленьким дітям присвоєно звання "Почесних пасажирів Дитячої залізниці".

В.ЮЩЕНКО також зробила запис у книзі почесних гостей дитячої дороги.

Потім В.ЮЩЕНКО взяла участь у церемонії вручення юним залізничникам подарунків - м`яких іграшок, цукерок, морозива.

Після відкриття дороги В.ЮЩЕНКО разом з дітьми і юними залізничниками проїхала по станціях дитячої дороги, оглянула експонати музею залізниці, а також відвідала концерт на честь свята.