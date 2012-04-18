Лавринович книжок Януковича вдома не тримає
Міністр культури Михайло Кулиняк вважає книжки, написані Президентом України Віктором Януковичем, хорошими, а міністр юстиції Олександр Лавринович їх не читав.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністри заявили журналістам, відповідаючи на запитання, чи мають і читали вони книжки, написані В.Януковичем.
«Ну, там роздуми (у книжках – УНІАН)… Там спогади про життя, життєві спогади. В його книжках описуються різні періоди життя», - сказав М.Кулиняк.
Він наголосив, що купував книжки В.Януковича у магазинах, і читав декілька з них.
Відповідаючи на запитання, чи вразили його тези у цих книжках, М.Кулиняк сказав: «Книжки хороші».
У свою чергу О.Лавринович, говорячи про книжки, які написав В.Янукович, зауважив: «Я читаю переважно ділову літературу. А те, що стосується мемуарів і наукових досліджень у сферах, в яких я не є фахівцем, я їх не читаю».
«Я є кваліфікованим фахівцем у двох сферах, і я там читаю літературу, яку пишуть люди, які займались у свій час чи квантовою електронікою, лазерною технікою, чи юриспруденцією у широкому значенні. Вдома у мене є книжки, які стосуються моєї діяльності, і художня література», - сказав міністр юстиції.
Як повідомляв УНІАН, В.Янукович. зокрема, написав книги «Рік в опозиції. У політиці не буває остаточних перемог і поразок», «…І рік при владі. Від кризи – до економічного зростання», «Здолати шлях», «Як Україні далі жити».