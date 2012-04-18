Лавринович книжок Януковича вдома не тримає

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністри заявили журналістам, відповідаючи на запитання, чи мають і читали вони книжки, написані В.Януковичем.

«Ну, там роздуми (у книжках – УНІАН)… Там спогади про життя, життєві спогади. В його книжках описуються різні періоди життя», - сказав М.Кулиняк.

Він наголосив, що купував книжки В.Януковича у магазинах, і читав декілька з них.

Відповідаючи на запитання, чи вразили його тези у цих книжках, М.Кулиняк сказав: «Книжки хороші».

У свою чергу О.Лавринович, говорячи про книжки, які написав В.Янукович, зауважив: «Я читаю переважно ділову літературу. А те, що стосується мемуарів і наукових досліджень у сферах, в яких я не є фахівцем, я їх не читаю».

«Я є кваліфікованим фахівцем у двох сферах, і я там читаю літературу, яку пишуть люди, які займались у свій час чи квантовою електронікою, лазерною технікою, чи юриспруденцією у широкому значенні. Вдома у мене є книжки, які стосуються моєї діяльності, і художня література», - сказав міністр юстиції.

Як повідомляв УНІАН, В.Янукович. зокрема, написав книги «Рік в опозиції. У політиці не буває остаточних перемог і поразок», «…І рік при владі. Від кризи – до економічного зростання», «Здолати шлях», «Як Україні далі жити».