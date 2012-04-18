МЗС України готує відповідь на подорожчання американських віз

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

Він нагадав, що з 13 квітня цього року Державний департамент США збільшив оплату за обробку заяв на оформлення неімміграційних віз іноземним громадянам усіх держав з візовим режимом в’їзду до США, включаючи Україну, через невідповідність вартості цих віз фактичним витратам на їх оформлення. Йдеться про збільшення відповідних ставок консульського збору із 140 до 160 доларів США та із 150 до 190 доларів США в залежності від типу неімміграційної візи.

Водночас, нагадав О.Дикусаров, оплата за оформлення окремих категорій імміграційних віз зменшиться.

За словами О.Дикусарова, в цьому зв’язку Міністерством закордонних справ України наразі опрацьовуються питання щодо внесення відповідних змін до діючих тарифів консульського збору за оформлення віз громадянам США, з урахуванням принципу взаємності, передбаченого правилами оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, що затверджені постановою Кабінету міністрів України від 1 червня 2011 року.

«Мова йде про паритетні підходи», - додав О.Дикусаров.