Тюремники: Тимошенко відмовилася брати участь у суді 19 квітня

Про це УНІАН повідомили в Державній пенітенціарній службі України.

Зокрема, заява написана на ім`я судді Київського районного суду Харкова Костянтина Садовського.

Ю.Тимошенко в заяві вказала, що повідомленням Київського районного суду Харкова від 2 квітня 2012 року її було поінформовано про призначення на 10-ту годину ранку 19 квітня попереднього розгляду кримінальної справи №2310 за обвинуваченням її у вчиненні низки злочинів. “Користуючись своїми правами, передбаченими КПК України, прошу проводити попереднє засідання у вищевказаній справі за моєї відсутності у зв`язку з важким станом мого здоров`я”, - написала Ю.Тимошенко.

Державна пенітенціарна служба також надала УНІАН ксерокопію заяви, власноруч написаної Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, на 19 квітня заплановане попереднє судове засідання у справі проти Ю.Тимошенко щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Разом з тим німецькі лікарі, які проводили медогляд Ю.Тимошенко, а також її адвокати заявляють, що стан здоров’я не дозволяє екс-прем’єру брати участь у судовому засіданні.