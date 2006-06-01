Коаліційна група визначилась, як і за кого голосуватиме

Заступник керівника фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО заявляє, що в ході формування коаліції демократичних сил, Блок Юлії Тимошенко, «Наша Україна» і Соціалістична партія визначила регламент роботи парламентської більшості та значну частину програми майбутнього уряду.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА він сказав, коментуючи перебіг формування коаліції демократичних сил.

«На сьогоднішній день в цілому опрацьовані основні засади внутрішньої та зовнішньої політики України, а також виписаний регламент роботи парламентської більшості та значна частина програми діяльності коаліції (програми майбутнього уряду)», - повідомив М.ТОМЕНКО. За його словами, позиція всіх учасників «коаліційної» робочої групи полягає у необхідності максимально прописати не лише загальні принципи, а й механізми реалізації завдань коаліційного уряду на 5 років, тобто на весь період діяльності нової Верховної Ради.

М.ТОМЕНКО також звернув увагу на те, що в програмі діяльності коаліційного уряду найбільш детально будуть виписані економічна та соціальна складова. Серед пріоритетів останньої коаліція визначила сімейну та демографічну політику. «У зв’язку з чим, робоча група погодила необхідність прийняття стратегії демографічного розвитку на 2006-2015 рр. та державної програми підтримки сім’ї у 2006-2010 роках. Також пропонується законодавчо запровадити допомогу при народженні другої дитини у розмірі 15 тис. грн., а третьої – 25 тис. грн..», - повідомив М.ТОМЕНКО.

Крім цього, робоча група серед пріоритетів у цій сфері визначила посилення державної підтримки сімей, які усиновили дитину, шляхом виплат одноразової допомоги, а також щорічне збільшення видатків з держбюджету на фінансування житлового будівництва для молодих сімей та на обсяги кредитів, які надаються молодим сім’ям для придбання житла.

«Як член цієї робочої групи я переконаний: є всі підстави стверджувати, що за кілька днів будуть погоджені всі необхідні документи для створення коаліції демократичних сил», - зазначив М.ТОМЕНКО.